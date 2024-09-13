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Андрей Канчельскис: «Зениту» в матче с ЦСКА будет легче, чем в играх с другими командами

Андрей Канчельскис: «Зениту» в матче с ЦСКА будет легче, чем в играх с другими командами
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем матче 8-го тура Российской Преьмер-Лиги между московским ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» в матче с ЦСКА будет легче, чем в играх с другими командами. Потому что ЦСКА не закрывается, сам играет и даёт сопернику играть в футбол. «Зенит» с таким подбором игроков является фаворитом. Я буду болеть за ЦСКА, но «Зенит» в предстоящем матче должен одержать победу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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