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«В Испании просто ржут». Корнеев высказался о новичке «Локомотива» Сесаре Монтесе

«В Испании просто ржут». Корнеев высказался о новичке «Локомотива» Сесаре Монтесе
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход мексиканского защитника Сесара Монтеса в московский «Локомотив».

«Для меня это большое удивление. Очень хорошо знаю этого защитника, в своё время «Эспаньол» его подписал за € 9 млн, он практически все игры сыграл, они вылетели во вторую лигу. Каким‑то образом «Альмерия» его приобрела за € 14 млн, они вылетели. Это один из самых слабых защитников, который есть на рынке в данный момент. Давайте понаблюдаем за ним на поле, но в Испании просто ржут», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

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