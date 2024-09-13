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«Челси» продлил контракт с форвардом Джексоном до 2033 года

«Челси» продлил контракт с форвардом Джексоном до 2033 года
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Лондонский «Челси» официально сообщил о продлении контракта с 23-летним нападающим Николасом Джексоном до 2033 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2031-го.

«Это только начало. «Челси» рад сообщить, что Николас Джексон подписал новый контракт до 2033 года», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Сенегальский футболист перешёл в лондонский клуб из «Вильярреала» минувшим летом. За этот период он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 35 млн.

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