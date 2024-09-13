Воробьёв: парочку Сафонову закинули и говорим: «И чему тебя в твоём Париже учат?»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал о встрече с Матвеем Сафоновым в сборной России.

— Каким Сафонов был в детстве? Гонял его?

— Мотя всегда был очень спокойным. На фоне ребят 99-го Сафонов всегда выделялся: плечистый, высокий, здоровый. Отец! Мы с ним всегда хорошо общались. В «Краснодаре-2» он уже был под основой, играл уверенно, уже имел статус. Его и гонять было не за что (улыбается). Он и сейчас такой же спокойный, вообще не изменился.

— Успел рассказать что-то о «ПСЖ»?

— Матвей пока привыкает. Сразу сказал, что уровень там очень серьёзный, исполнители очень хорошие – пока тяжело отбивать их удары. Хотя на тренировке он в ворота встал, мы парочку ему точно закинули, говорим: «И чему тебя в твоём Париже учат?» Это так, в шутку, конечно. Мотя много работает над собой, чтобы стать в «ПСЖ» номером один. Я уверен, ему это по силам. Новый этап жизни, но всё в порядке, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.