Появилось первое фото Дзюбы в «Акроне»

Пресс-служба «Акрона» опубликовала фотографию новичка команды Артёма Дзюбы. Это первое фото 36-летнего нападающего в качестве игрока тольяттинцев.

Фото: Пресс-служба Акрона

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

За свою карьеру 36-летний футболист также играл за такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Ростов» и другие.