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Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о разбирательствах между Мбаппе и «ПСЖ»

Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о разбирательствах между Мбаппе и «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отказался отвечать на вопрос журналиста о разбирательстве клуба с бывшим нападающим французского гранда Килианом Мбаппе, ныне выступающим в мадридском «Реале».

«Мне нечего сказать по этому поводу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее нападающий потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. 11 сентября Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался. Позднее стало известно, что в «ПСЖ» считают, что их действия были правомерными, и они готовы судиться с Мбаппе.

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