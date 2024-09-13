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ЦСКА отстранил от команды игрока, который выразил готовность перейти в «Спартак»

ЦСКА отстранил от команды игрока, который выразил готовность перейти в «Спартак»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Ильи Помазуна, сообщил, что ЦСКА отстранил от тренировок вратаря за недавнее высказывание в интервью. Ранее Илья в беседе с журналистами допустил свой переход в «Спартак». О возможном трансфере в стан красно-белых он сказал: «Почему нет? Всё может быть».

«Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача, чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством», — приводит слова Помазуна «РБ Спорт».

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