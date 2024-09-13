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Экс-игрок «Оренбурга» Воробьёв предположил, почему Писарский потерялся в «Крыльях»

Экс-игрок «Оренбурга» Воробьёв предположил, почему Писарский потерялся в «Крыльях»
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, ранее выступавший за «Оренбург», высказался о своём экс-одноклубнике Владимире Писарском.

«Любому нападающему нужна игровая практика. Почувствовать уверенность, вкус гола. После перехода в «Крылья Советов» у Вовки стало меньше игровой практики, отсюда и идёт скованность, теряешь чувство ворот.

Допустим, у него нет школы. Но он сам рассказывал, что его школа – это дворовый футбол в Крыму. Причём не только футбольная, но и жизненная. Самое главное – не зацикливаться. У него есть все качества, чтобы вернуться на прежний уровень. Сейчас он перешёл в «Сочи», играет и, как видите, забивает – красавец. Всё у Вовки нормально будет. Желаю, чтобы Писарский переборол тот этап жизни, который был после «Оренбурга», — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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