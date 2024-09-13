Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА прокомментировали трансфер Сауля Гуарирапы из «Сочи»

В ЦСКА прокомментировали трансфер Сауля Гуарирапы из «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Сочи».

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с молодым футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Евгений Алдонин: Гуарирапу не просто так берут в ЦСКА — он может раскрыться по-новому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android