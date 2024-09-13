В ЦСКА прокомментировали трансфер Сауля Гуарирапы из «Сочи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Сочи».

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с молодым футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.