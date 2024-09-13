В ЦСКА сообщили о серьёзном предложении по переходу Виктора Давилы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы получили серьёзное предложение по чилийцу Виктору Давиле.

«Что касается слухов вокруг Виктора Давилы, то мы, как и сообщали вчера, в первую очередь исходим из своих интересов. При этом, желание футболиста в виду его семейных обстоятельств нас не может не волновать и, к сожалению, оно никуда не исчезает. И мы понимаем, что это может повлиять на мотивацию игрока, качество его игры. Сейчас мы видим, что желание игрока подкрепляется серьезным предложением, поступившим в клуб, и, соответственно, определенным сдвигом в наших переговорах. Тем не менее это не тот случай, когда мы готовы к компромиссным решениям. ЦСКА при любом исходе сделки останется в выигрышном положении», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.