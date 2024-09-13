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Евгений Алдонин объяснил, почему ЦСКА отдал Мендеса в аренду в «Крылья Советов»

Евгений Алдонин объяснил, почему ЦСКА отдал Мендеса в аренду в «Крылья Советов»
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин объяснил, почему армейцы отдали Виктора Мендеса в аренду в «Крылья Советов».

«Не сказал бы, что Виктор Мендес — это провальный трансфер для ЦСКА. Футболист обладает неплохими качествами, но, к сожалению, он не большой помощник в атаке. Все движения мяча 5-10 метров, у Виктора нет острых передач и движения с мячом в атаку. А постоянно играть только с защитниками, в подыгрыше и без ударов по воротам — не вариант.

Аренда в «Крыльях Советов» должна как-то встрепенуть Мендеса. Вполне возможно, что он там себя почувствует лидером, ведь пришёл из ЦСКА и появятся смелые решения», — сказал Евгений Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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