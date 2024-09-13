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Франко Камоцци: рад за Джикию, но он заслужил больший клуб, чем «Химки»

Франко Камоцци: рад за Джикию, но он заслужил больший клуб, чем «Химки»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на переход центрального защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Рад за Джикию, что он наконец-то нашёл себе команду. Но Георгий заслужил больший клуб, чем «Химки», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним клубом Джикии до перехода в «Химки» был московский «Спартак». 8 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

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