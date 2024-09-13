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Митрофанов: бойкотом из-за Fan ID фанаты наказали сами себя

Митрофанов: бойкотом из-за Fan ID фанаты наказали сами себя
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о системе идентификации болельщиков на стадионах.

«Вернуть активных фанатов на стадион — это совместная работа, которую, прежде всего, должны вести наша лига и клубы с болельщиками. Система идентификации болельщиков на соревнованиях по футболу — норма федерального законодательства. Не исключаем, что и на соревнования по другим видам спорта тоже постепенно будет распространяться система идентификации болельщиков.

Система идентификации болельщиков более совершенная система, чем система Fan ID, которая работала на чемпионате мира — 2018. Сейчас для получения даже не надо посещать МФЦ. Я лично посещал, когда делал для ребёнка, но больше пяти минут это не занимало. Сейчас, когда прошло уже много времени, оформление паспорта болельщика — это вопрос личного решения каждого человека, чем каких-то формальностей. Не могу критиковать людей, которые приняли решение отказаться от оформления. Это их право. Но они наказали этим только свою собственную команду. Игроки не получают поддержку с трибун, которая им нужна. Но это выбор каждого», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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