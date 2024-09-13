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Чанов: ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой

Чанов: ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на решение армейцев отстранить от команды Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«Я считаю, что ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой. Надо посмотреть, когда это интервью вышло и в какой команде был Помазун. В профессиональном спорте никогда не говори «никогда». Когда кто-то говорит, что не будет играть в такой команде, то всё равно всё меняется. К примеру, взять Сергея Ивановича Овчинникова, который говорил, что не будет играть нигде, кроме «Локомотива». Но потом он играл в «Динамо» и других командах. Это вполне естественно», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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