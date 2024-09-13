Воробьёв: «Краснодару» не нужно разбрасываться своими воспитанниками

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о воспитанниках «Краснодара».

— Сергей Галицкий мечтал, чтобы «Краснодар» играл составом воспитанников. Почему это невозможно до сих пор?

— Резковато скажу, но разбрасываться своими воспитанниками не нужно. Понятно, всех не удержишь. Где-то мы были молоды и резки, поэтому пути разошлись.

Но взять Фомина, который просто не подходил под стиль «Краснодара», потому что у клуба стиль – короткий и средний пас. Но вы видели, как Фома разрезает между линиями? Думаю, он бы сейчас «Краснодару» пригодился. Порой это какие-то необъяснимые вещи.

При желании можно выставить на один матч 11 воспитанников. Будут ли они давать результат? Наверное, первый сезон будет очень тяжело, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.