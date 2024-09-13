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«Реал» объявил о продлении контракта с Андреем Луниным

«Реал» объявил о продлении контракта с Андреем Луниным
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин официально продлил контракт с испанским клубом, сообщает пресс-служба «сливочных» на своём официальном сайте. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2030 года.

Фото: ФК «Реал»

25-летний Лунин стал игроком мадридского «Реала» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, в которых 12 раз сыграл «на ноль» и пропустил 32 мяча, чем помог команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость украинского футболиста составляет € 25 млн.

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