Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Веллитон: «Спартак» — величайший клуб России, «Зенит» таким не станет никогда

Веллитон: «Спартак» — величайший клуб России, «Зенит» таким не станет никогда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Веллитон высказался о величии московского клуба. По его словам, красно-белые остаются хедлайнерами российского футбола. Бразилец считает, что никто не сравнится со «Спартаком» по величию.

«Спартак» всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы. «Зенит» — большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как «Спартак», — приводит слова Веллитона «РБ Спорт».

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2012 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги. В январе 2023 года Веллитон объявил о завершении карьеры. Однако накануне он признался, что находится в хорошей форме и готов вернуться в «Спартак».

Материалы по теме
37-летний Веллитон выразил готовность вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android