Веллитон: «Спартак» — величайший клуб России, «Зенит» таким не станет никогда

Бывший футболист «Спартака» Веллитон высказался о величии московского клуба. По его словам, красно-белые остаются хедлайнерами российского футбола. Бразилец считает, что никто не сравнится со «Спартаком» по величию.

«Спартак» всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы. «Зенит» — большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как «Спартак», — приводит слова Веллитона «РБ Спорт».

Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2012 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги. В январе 2023 года Веллитон объявил о завершении карьеры. Однако накануне он признался, что находится в хорошей форме и готов вернуться в «Спартак».