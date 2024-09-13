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Воробьёв: когда увидел фото Галицкого с последней игры прошлого сезона — ком в горле встал

Воробьёв: когда увидел фото Галицкого с последней игры прошлого сезона — ком в горле встал
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о состоянии здоровья Сергея Галицкого.

— Когда читал новости про здоровье Галицкого, что было внутри?
— Скажу честно, когда увидел фотографию с последнего тура в прошлом сезоне, у меня ком в горле встал. Сергей Николаевич сделал огромное дело для города, для всего края, для клуба. То, как он фанатеет футболом, это уникально. Думаю, в России таких функционеров больше нет. Это страшная болезнь, которая может настигнуть любого. Желаю ему только крепкого здоровья. В такие моменты есть ощущение, что жизнь максимально несправедлива, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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