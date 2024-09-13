Экс-тренер Джикии: рад, что Георгий не закончил с футболом — возраст позволяет играть

Бывший тренер «Локомотива-2» Владимир Волчек отреагировал на переход центрального защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Мне сложно оценить переход Джикии в «Химки», это профессиональный футбол — Георгию не 18 лет, когда я его тренировал. Всячески ему желаю успехов и продолжения карьеры. Его возраст позволяет играть на высоком уровне. Может быть, в «Химках» он возобновит карьеру, начнёт постоянно играть, а потом появятся предложения от более серьёзных клубов или даже из-за рубежа. Я только рад, что Георгий не закончил с футболом, а продолжает играть», — сказал Волчек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.