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«Эпопея закончилась хэппи-эндом!» Дзюба высказался о переходе в «Акрон»

«Эпопея закончилась хэппи-эндом!» Дзюба высказался о переходе в «Акрон»
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Новичок «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём переходе в тольяттинский клуб. Ранее он подписал с «Акроном» контракт до конца текущего года.

«Ну что, эта эпопея-сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провёл первую тренировку. Спасибо вам огромное за поддержку, за то, что пишете в социальных сетях, поздравляете. Впереди предстоит такой непростой путь, уже сейчас нужно с места в карьер, с корабля на бал, поэтому постараемся максимально быть готовыми ко всему этому. Всем спасибо, приходите на стадион, болейте. Я со своей стороны постараюсь максимально показать хорошую, качественную игру, чтобы вам понравилось как зрителям. Поддержите нашу команду, она довольно молодая. Увидимся на футболе! Дзюба — в деле», — сказал Дзюба на видео в на своей странице в социальной сети.

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