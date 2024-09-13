«Попахивает детскостью». В РФС оценили желание клубов включить своих представителей в ЭСК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о желании клубов включить своих представителей в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

«Мы обсудим с директором департамента судейства и инспектирования, с главой судейского комитета, какие поправки надо внести в работу ЭСК. Предварительные разговоры провели, они приготовили предложения. Мы постараемся сделать так, чтобы недопонимания, прежде всего у болельщиков, исчезли. Всё остальное же немного от лукавого.

Некоторые менеджеры клубов комментируют, что они хотели бы понимать, как проводятся заседания. Но это всё равно, если бы мы стали говорить: «Интересно, как они принимают решение по покупке футболистов». Ну включите тогда болельщиков в трансферный комитет и расскажите, кто поднимал руки и в каком порядке. Попахивает детскостью», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.