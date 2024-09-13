Кузяев отреагировал на трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака». Он признался, что спокойно относится к переходам игроков в состав принципиального соперника. Кузяев считает, что Соболев создаст дополнительную конкуренцию в атаке «Зенита» и внесёт свою часть пользы в результаты команды.

«Сейчас такое в футболе сплошь и рядом, когда игроки переходят к принципиальным соперникам. Спокойно к этому отношусь. С Сашей мы знакомы по сборной, общаемся в ней. Сейчас у «Зенита» три классных нападающих. Конкуренция команде не помешает, а Сергей Богданович Семак умеет налаживать связи. Уверен, что каждый игрок из линии нападения принесёт свою пользу», — приводит слова Кузяева Metaratings.