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Кузяев отреагировал на трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Кузяев отреагировал на трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака». Он признался, что спокойно относится к переходам игроков в состав принципиального соперника. Кузяев считает, что Соболев создаст дополнительную конкуренцию в атаке «Зенита» и внесёт свою часть пользы в результаты команды.

«Сейчас такое в футболе сплошь и рядом, когда игроки переходят к принципиальным соперникам. Спокойно к этому отношусь. С Сашей мы знакомы по сборной, общаемся в ней. Сейчас у «Зенита» три классных нападающих. Конкуренция команде не помешает, а Сергей Богданович Семак умеет налаживать связи. Уверен, что каждый игрок из линии нападения принесёт свою пользу», — приводит слова Кузяева Metaratings.

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