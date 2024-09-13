Воробьёв: в посёлке жизнь какая: пошёл на ферму, отработал, пришёл домой — и всё

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями из детства в небольшом посёлке.

— Ты сам из посёлка Кубанская Степь с населением в 1300 человек. Был момент, когда сам чувствовал, что теряешь голову?

— Не, у меня такого нет и не было никогда. Я простой парень из деревни, не из богатой семьи. Отец нас воспитывал, работал 24 на 7. Когда я был в академии «Краснодара», меня забирали на выходные. Домой едем, а отец за жизнь рассказывает. Я всё внимательно слушал, вникал. Сейчас я живу в иной среде, с другими людьми общаюсь, меняются ценности и взгляды. А в посёлке жизнь какая: пошёл на ферму, отработал, пришёл домой – всё.

Тем не менее я часто приезжаю домой в деревню, у меня оттуда по-прежнему много друзей. Ещё никто не говорил: «Димон, ну ты зазвездился». Может, конечно, за спиной и говорят, но в лицо не разу не было (смеётся).

— Домой часто ездишь?

— Каждый отпуск.

— Грядки копаешь?

— Не-не-не! Я всё это проходил, у меня было деревенское детство. А сейчас всё есть в доступности в магазине (улыбается), — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.