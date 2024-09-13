Газзаев: после игры с «Зенитом» станет понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за тройку

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Судя по турнирной таблице, «Зенит» подходит в лучших кондициях. Для ЦСКА эта игра станет настоящей проверкой. По итогам матча станет более понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за первую тройку.

Это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы, психологии и уверенности в себе. Победа над «Зенитом» даст ЦСКА мощнейший толчок и уверенность, которая поможет при решении глобальных задач», — приводит слова Газзаева Metaratings.