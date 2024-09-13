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Газзаев: после игры с «Зенитом» станет понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за тройку

Газзаев: после игры с «Зенитом» станет понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за тройку
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о предстоящем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Судя по турнирной таблице, «Зенит» подходит в лучших кондициях. Для ЦСКА эта игра станет настоящей проверкой. По итогам матча станет более понятно, какие шансы у ЦСКА в борьбе за первую тройку.

Это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы, психологии и уверенности в себе. Победа над «Зенитом» даст ЦСКА мощнейший толчок и уверенность, которая поможет при решении глобальных задач», — приводит слова Газзаева Metaratings.

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