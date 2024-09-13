Нападающий «Локо» Воробьёв рассказал, как Галицкий хотел сделать из него защитника

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, как в «Краснодаре» из него пытались сделать защитника.

— Ты рассказывал, что Сергей Николаевич видел в тебе латераля. Кого ещё из ребят Сергей Николаевич разглядел в новой роли?

— Вася Черов у 96-го года был нападающим, а из него сделали правого защитника. Сейчас он играет с «Факелом» в Премьер-Лиге, так и остался правым защитником. Сложно рассуждать, нормально ли это. Кому-то реально идёт на пользу.

— Почему ты не смог закрепиться в «Краснодаре»?

— Из меня тоже хотели сделать правого защитника.

— А ты не хотел?

— Не хотел. Душа у меня не в защите. Они несколько раз попытались меня переставить. Я как бы согласился, побегал так два-три месяца, и меня вернули в атаку. Уже на сборах с основной командой ко мне снова подходит Владимир Леонидович Хашиг и говорит: «Дим, мы опять из тебя хотим сделать правого защитника». Я решил переговорить с отцом.

Звоню и говорю: «Пап, ну душа лежит в нападении. Не буду я получать удовольствие от футбола, если буду не на своей позиции». Он говорит: «Сынок, я тебя полностью поддерживаю. Иди так и скажи». Я подошёл и сказал. Через две недели уехал в аренду, а потом и вовсе из «Краснодара» убрали, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.