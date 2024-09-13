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Сауль Гуарирапа прокомментировал свой переход в ЦСКА

Сауль Гуарирапа прокомментировал свой переход в ЦСКА
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Новичок ПФК ЦСКА Сауль Гуарирапа прокомментировал свой переход в армейский клуб. Он заявил, что счастлив оказаться в стане красно-синих и мечтал об этом трансфере давно.

«Очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Это большой клуб! Мне хотелось бы гораздо раньше перейти в эту команду, но это произошло именно сейчас. Значит, это и есть тот самый подходящий момент для перехода.

Знаю ли я прошлого форварда ЦСКА из Венесуэлы? Конечно, это Саломон Рондон. Слежу за ним с самого детства. Он настоящий идол. Хочу оставить в этом клубе больший след, чем это сделал Саломон.

Что могу сказать фанатам ЦСКА? Поддерживайте нас всегда! И мы будем дарить вам огромную радость!» — приводит слова Гуарирапы пресс-служба армейцев.

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