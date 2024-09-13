Даниил Хлусевич рассказал, какого игрока сборной России хотел бы видеть в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, кого из футболистов сборной России хотел бы видеть в стане красно-белых.

«Кого бы я позвал в «Спартак» из сборной России? Головина, наверное, взял бы. Он суперкрутой, играет на хорошем уровне», — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 204 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.