Канчельскис: у «МЮ» опять будет провальный сезон — руководству нужны только деньги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от нового сезона в исполнении «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выиграл Кубок Англии, но команда опять набрала голландцев. Когда я был в киевском «Динамо», где у нас было два грузина, Лобановский сказал очень классную фразу: «Если в команде больше двух грузин, то это больше не команда». А в «Манчестер Юнайтед» больше голландцев, чем англичан. На своей практике такое же проходил в «Рейнджерс», когда у Адвоката было восемь голландских футболистов. После этого «Рейнджерс» распался.

Такого не должно быть! Зачем вы обманываете сами себя? Понятно, что в руководстве «Манчестер Юнайтед» американцы, которым футбол не нужен, а нужны только деньги. Им всё равно, что будет дальше. Но у «Манчестер Юнайтед» опять провальный сезон — для команды попадание в зону Лиги чемпионов будет счастьем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.