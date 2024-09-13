Станкович рассказал, кого из экс-футболистов позвал бы играть за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, какого футболиста из тех, с которыми играл, он бы хотел пригласить в стан красно-белых. Сербский специалист выбрал известного российского экс-футболиста Егора Титова.

– Если бы у вас была возможность пригласить любого футболиста в мире в «Спартак», кто это был бы?

– Это сложный вопрос для меня. Возможно, Титов!

– А из действующих футболистов?

– Не знаю, я сейчас думаю только о «Спартаке». Если бы вы меня спросили про тех, против которых я играл в своей карьере, то это точно Титов – он величайший футболист, — приводит слова Станковича «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович стал главным тренером московской команды прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.