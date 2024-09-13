Владислав Радимов высказался о переходе Гуарирапы в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансферных кампаниях армейцев и петербуржцев, а также оценил трансфер нападающего Сауля Гуарирапы в стан красно-синих из «Сочи».

«У одних есть возможности, у других – нет. Санкции наложены на армейский клуб, правильно? Вот вам и ответ. Но Гуарирапа после ухода Заболотного и Чалова – усиление для ЦСКА», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 21-летний Сауль Гуарирапа провёл за «Сочи» девять матчей, в которых забил один мяч. В прошлом сезоне на его счету восемь голов в 10 встречах Российской Премьер-Лиги.