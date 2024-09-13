Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 4-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
Сегодня, 13 сентября, стартует 4-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
13 сентября (пятница)
- 21:45 мск. «Сент-Этьен» — «Лилль»
14 сентября (суббота)
- 18:00 мск. «Марсель» — «Ницца»
- 20:00 мск. «Осер» — «Монако»
- 22:00 мск. «ПСЖ» — «Брест»
15 сентября (воскресенье)
- 16:00 мск. «Ренн» — «Монпелье»
- 18:00 мск. «Нант» — «Реймс»
- 18:00 мск. «Страсбург» — «Анже»
- 18:00 мск. «Тулуза» — «Гавр»
- 21:45 мск. «Ланс» — «Лион»
Напомним, по итогам трёх стартовых туров чемпионата Франции турнирную таблицу возглавляет «Пари Сен-Жермен». Парижане набрали возможный максимум очков (девять). Далее идут сразу четыре команды, в активе которых по семь очков — «Марсель», «Нант», «Ланс» и «Монако».
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