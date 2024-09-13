Заур Тедеев: Дзюба — выдающаяся личность. Для меня большая честь поработать с ним

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал переход 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский клуб.

«Артём Дзюба – выдающаяся личность, которая сделала и делает многое для развития нашего футбола в целом. Многие мальчики, смотря на него на ЧМ, просто захотели играть в футбол. Для меня большая честь работать с таким футболистом, который в командах всегда является лидером. Мы очень на него рассчитываем. Период адаптации футболиста такого уровня, думаю, не будет сложным. Какие-то требования, может быть, для него будут в новинку, но главное — нам правильно встроить его в командные взаимодействия», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.