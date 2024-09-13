Заза Джанашия: зачем «Химкам» столько игроков — для кучи?

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия высказался о большой обойме подмосковных «Химок». Сейчас в заявке команды присутствуют 33 футболиста. Джанашия не понимает, зачем тренеру такое количество игроков.

«Не знаю, что главный тренер хочет от 33 футболистов «Химок». Какая задача у клуба? Что руководство сказало тренеру? Если стоит задача занять первое место, то нужно столько футболистов, а если задача на второе — столько.

Не знаю, зачем столько футболистов, ведь «Химки» выступают плохо. Я не сторонник такого количества игроков. Зачем? Для кучи? Если бы клуб хорошо выступал, то можно было бы сказать, что всё оправданно. А так у них не всё хорошо», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.