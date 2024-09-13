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«Рубин» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:15

«Рубин» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:15
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Сегодня, 13 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
X
П2

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав шесть очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (17).

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