Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам минувшего августа. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт Премьер-лиги в соцсети Х (ранее Twitter)

В августе норвежский футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Англии, в которых он отметился семью голами. В двух встречах подряд Холанд оформил хет-трик.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период он сыграл 102 матча во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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