Экс-тренер Джикии: была бы красивая история, если бы Георгий вернулся в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива-2» Владимир Волчек высказался о защитнике Георгии Джикии. Вчера, 12 сентября, футболист пополнил состав подмосковных «Химок».

— В окружении Георгия говорят, что он хотел бы играть в «Локомотиве». Он сейчас не помощник родному клубу?

— Если бы я был в команде, смог бы об этой ситуации более подробно рассказать, но не сейчас я не там. Может быть, его в «Локомотиве» никто и не рассматривал. Ясно одно, что «Локо» связан с Георгием, он там начинал свою карьеру — в школе «Локомотив-Перово» у Александра Антипова, был её выпускником, играл продолжительное время за вторую команду. Но вопрос о его возвращении — решение клуба и самого Георгия.

Наверное, это было бы красивой историей, если бы Джикия снова оказался в «Локомотиве». Каждый игрок стремится вернуться к своим истокам. Тем более он российский футболист, а мы видим, что в ведущих клубах на многих позициях играют иностранцы. «Локомотив» — тот клуб, где много россиян, которые сейчас были привлечены в национальную и молодёжную сборные. Можно сказать, что сейчас это базовая команда сборной России. Было бы неплохо, если бы ещё один российский футболист оказался в нашем ведущем клубе», — сказал Волчек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.