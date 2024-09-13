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Анчелотти ответил на вопрос о возможной зависти Родриго к другим игрокам «Реала»

Анчелотти ответил на вопрос о возможной зависти Родриго к другим игрокам «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли крайний нападающий «сливочных» Родриго Гоэс начать испытывать чувство зависти по отношению к другим игрокам «Королевского клуба».

«Если это произойдёт, то, разумеется, я это замечу. Но сейчас не вижу ничего подобного. В раздевалке очень хорошая и здоровая атмосфера. Есть футболисты, на которых лежит большая ответственность. К ним относятся Винисиус, Родриго. Это молодые ребята, которые уже не так уж юны», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее Родриго не был включён в список номинантов на «Золотой мяч», в то время как некоторые его партнёры по команде оказались в данном списке.

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