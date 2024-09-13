«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Слуцким, победил «Чжэцзян», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Чжэцзян» и «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Хучжоу Олимпик Спортс Сентер» в Хучжоу (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 4:3.
Китай — Суперлига . 25-й тур
13 сентября 2024, пятница. 14:35 МСК
Чжэцзян
Ханчжоу
Окончен
3 : 4
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Насименто – 4' 2:0 Kouassi – 34' 2:1 Си – 39' 2:2 Андре – 45' 2:3 Хайцзянь – 47' 2:4 Фернандиньо – 64' 3:4 Говэнь – 67'
К 34-й минуте хозяева повели со счётом 2:0 усилиями Леонардо Насименто и Жана Куасси. До перерыва «Шанхай Шэньхуа» удалось отыграться: отличились У Си и Андре. Во втором тайме гости забили дважды: голами отметились Ван Хайцзянь и Фернандиньо. «Чжэцзян» ответил только забитым мячом Сунь Говэнь.
«Шанхай Шэньхуа» (64) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от «Шанхай Порт» (66) на два очка.
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