«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Слуцким, победил «Чжэцзян», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 25-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Чжэцзян» и «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Хучжоу Олимпик Спортс Сентер» в Хучжоу (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 4:3.

К 34-й минуте хозяева повели со счётом 2:0 усилиями Леонардо Насименто и Жана Куасси. До перерыва «Шанхай Шэньхуа» удалось отыграться: отличились У Си и Андре. Во втором тайме гости забили дважды: голами отметились Ван Хайцзянь и Фернандиньо. «Чжэцзян» ответил только забитым мячом Сунь Говэнь.

«Шанхай Шэньхуа» (64) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от «Шанхай Порт» (66) на два очка.