Воробьёв: когда Непомнящий бился за шахматную корону, по шесть часов оторваться не мог

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о шахматах.

— Шахматы – очень необычное пристрастие. Как так получилось?

— Я играл с отцом ещё до академии. Он меня подучил, но основной интерес развился уже в «Краснодаре». Недавно читал одну классную цитату про шахматы… Но, естественно, её забыл. Это очень интересная и стратегическая игра. Я кайфую!

Мне очень нравится Ян Непомнящий. Когда он играл за шахматную корону, я оторваться не мог. На меня супруга злилась (смеётся): «Ты что, ненормальный?» Я мог шесть часов, пока идёт партия, смотреть. Жена просит меня что-то сделать, я включаю шахматы погромче и параллельно слушаю. А после этого есть быстрый обзор с объяснением! Бывало, что после игры я захожу в шахматы и сам начинаю играть.

— Заснуть не можешь?

— И такое было. Представьте: наш русский парень бьётся за шахматную корону. Ну это очень интересно! Переживаю всегда. Бывало, смотрю и думаю, как бы я пошёл. Потом блогеры разбирают, что и как надо было сделать, Ян ходит – и всё, как я и думал. Есть во мне что-то от гроссмейстера.

— Если бы с футболом не сложилось, был бы гроссмейстером?

— На самом деле это очень тяжело. С самого детства надо заниматься, это очень мозг развивает. Я как любитель шахмат спокойно могу просидеть, часа три поиграть, подумать, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.