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«Нет вины, пока она не доказана». Гвардиола — о возможных финансовых нарушениях «Сити»

«Нет вины, пока она не доказана». Гвардиола — о возможных финансовых нарушениях «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, что в грядущий понедельник, 16 сентября, начнутся слушания по делу о предполагаемых 115 финансовых нарушениях, допущенных «горожанами» с 2009 по 2018 год.

«Я не юрист, как и Эрлинг [Холанд]. В этой стране, как и в Испании, много адвокатов, но я подожду и посмотрю, что произойдёт. Мы примем приговор. Знаю, что слухов о возможном приговоре будет становиться всё больше и больше. Знаю, чего ждут люди. Об этом я читаю последние несколько лет, но никто не виновен, пока не доказано обратное», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, предполагается, что в указанный период «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты.

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