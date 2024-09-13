«Нет вины, пока она не доказана». Гвардиола — о возможных финансовых нарушениях «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно того, что в грядущий понедельник, 16 сентября, начнутся слушания по делу о предполагаемых 115 финансовых нарушениях, допущенных «горожанами» с 2009 по 2018 год.

«Я не юрист, как и Эрлинг [Холанд]. В этой стране, как и в Испании, много адвокатов, но я подожду и посмотрю, что произойдёт. Мы примем приговор. Знаю, что слухов о возможном приговоре будет становиться всё больше и больше. Знаю, чего ждут люди. Об этом я читаю последние несколько лет, но никто не виновен, пока не доказано обратное», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, предполагается, что в указанный период «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: