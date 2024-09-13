«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 13 сентября, в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва. Россия). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Аль-Наср» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала четыре очка за два матча. «Аль-Ахли» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. На первом месте находится «Аль-Хиляль» (6).