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«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00
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Сегодня, 13 сентября, в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва. Россия). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Наср» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала четыре очка за два матча. «Аль-Ахли» располагается на 11-й строчке, заработав три очка. На первом месте находится «Аль-Хиляль» (6).

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