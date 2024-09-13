Источник: Давила перейдёт из ЦСКА в «Америку» за € 8 млн с учётом бонусов

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила перейдёт из ЦСКА в «Америку». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, это будет аренда до лета 2025 года с опцией обязательного выкупа при условии проведения игроком определённого количества матчей в чемпионате. Армейцы не хотели отпускать чилийского нападающего, но тот сам настоял на отъезде из России. В общей сложности ЦСКА может получить от «Америки» € 8 млн с учётом бонусов.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист провёл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В текущем сезоне игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.