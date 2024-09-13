Масалитин — о Помазуне: родной ЦСКА ничем не помог, ему теперь карьеру заканчивать?

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации с отстранением голкипера армейцев Ильи Помазуна от тренировок с основной командой.

«Илья Помазун — воспитанник ЦСКА. Берём «Спартак»: Маслов, Игнатов, Чернов, тот же Медина. Все эти игроки с армейским прошлым играют в «Спартаке». Парень хочет играть, ему ничего не нашли. В воротах ЦСКА Акинфеев, на смене — Тороп, Помазун может появиться только в непредвиденных обстоятельствах. Команда ему не нашла достойную аренду. Что ему эти полгода делать, с футболом заканчивать? ЦСКА и агент не сработали, не знаю, кого винить.

Тем более у Помазуна неплохая статистика, отзывы, вызывался в сборную, когда себя ярко проявлял. Родной клуб ничем не помог. Грустная история. Если бы «Спартак» предложил сейчас за него 10 млн, то его продали бы. Да, может быть, этически это неправильно, но есть ещё житейский вопрос. Полгода выкинуто, перспектив играть нет. Он хочет играть, а не принадлежать эмблеме. Как его можно осудить? Цена на него упадёт после полугода без практики, тогда вопрос к спортивному отделу ЦСКА: почему вы довели до того, что у вас игроки в цене падают?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.