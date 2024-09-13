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«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией
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Защитник Георгий Джикия подписал контракт с «Химками». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды в социальных сетях.

Последним клубом Джикии до перехода в «Химки» был московский «Спартак». 8 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».

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