20-летнему фанату «Арсенала» грозит тюрьма из-за оскорблений Букайо Саки на расовой почве

20-летний болельщик «Арсенала» Сухель Али предстал перед судом по делу об оскорблениях крайнего нападающего «канониров» Букайо Саки на расовой почве. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, после матча 37-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023, в котором «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форрест» со счётом 0:1, Али опубликовал в одной из социальных сетей аудиосообщение, в котором несколько раз оскорбил Саку на расовой почве.

20-летний болельщик сказал во время судебного заседания, что отправил данное сообщение, находясь в расстроенных чувствах из-за поражения любимой команды. Адвокат Али отметил, что он так же, как и Сака, имеет нигерийское происхождение и не хотел, чтобы его слова расценивались как расовая дискриминация.

На текущий момент Али был выпущен под залог и ожидает вынесения ему приговора по этому делу.

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