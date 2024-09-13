Воробьёв: команду 1999 года в «Краснодаре» чуть не по красной дорожке провожали на турниры

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, ранее выступавший за «Краснодар», высказался о своём пребывании в стане южан.

— Когда был в академии «Краснодара», чувствовалось, что любимый год Галицкого – 1999-й?

— Это не чувствовалось, так и было! Уезжает 99-й год на чемпионат России по своему возрасту, ребят чуть ли не по красной дорожке провожают. Едет наш 97-й, собирает нас Александр Марьянович, главный тренер академии, и говорит: «Ребята, турнир тяжёлый, но вы, главное, любите друг друга и покажите хорошую игру». Конец, ха-ха.

У нас в группе были «Спартак», «Рубин» и «Луч» хабаровский. Мы выходим с первого места, нам звонят: «Молодцы, ребята!». Проходим в четвертьфинал: «Молодцы, парни! План перевыполнили». После выхода в финал снова звонят: «Задача – выиграть». Изначально было видно, что в нас вообще не верили. Обидно, что как только от нас стали чего-то ожидать, мы проиграли.

— Ты даже сейчас оживился, тогда тоже цепляло?

— Конечно, а кого такое не будет цеплять? Ты тренируешься, стараешься, а в тебя не верят. Может, скажу грубо, но единственный, кто вырос в большого футболиста 99-го года – это Матвей Сафонов. И всё.

Остальные ребята, пока в них верили, были на высоте. Потом пришёл новый этап в жизни, а они оказались не готовы. Можно сказать, незакалённые. А мы ребята рабоче-крестьянские, ничего от жизни не ждали, только верили в себя.

Я в «Локомотиве», Даниил Фомин – в «Динамо», Виталик Стежко – в «Черноморце», у нас ещё Лео Гогличидзе в «Урале». И это в нас не верили! А на самом деле по потенциалу ещё много игроков было хороших. Стёпа Проценко вызывался в сборную, Лёша Орлов очень техничный был, но в него никто не поверил. Да, у него тяжёлый характер, но, если ты пытаешься растить футболиста, ты должен с ним работать, направлять. Психология очень важна, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.