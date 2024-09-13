«Акрон» объявил о переходе конголезского форварда

Конголезский нападающий Мавис Чибота перешёл из «Хапоэля» Тель-Авив в тольяттинский «Акрон». Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

«Мавис имеет опыт выступления в главных клубных турнирах Старого Света – Лиге чемпионов и Лиге Европы – 19 матчей в финальных розыгрышах и 20 – в квалификации. Также Мавис сыграл 10 матчей в составе своей национальной команды.

Мавис прибудет в расположение нашей команды после получения визы. Игрок будет внесён в заявочный лист на сезон-2024/2025 в РПЛ после осуществления всех необходимых процедур.

Приветствуем Мависа в нашем клубе и желаем ему успехов!» — написано в заявлении «Акрона».