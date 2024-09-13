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Воробьёв: в том году все выкинули из чемпионской гонки «Динамо», «Краснодар» списали

Воробьёв: в том году все выкинули из чемпионской гонки «Динамо», «Краснодар» списали
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Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Да рано сейчас смотреть в турнирную таблицу и говорить, кто за чемпионство борется. Ещё 23 тура, всё может измениться. В том году все выкинули из чемпионской гонки «Динамо», «Краснодар» после увольнения Ивича все списали, а «Зенит» начал терять очки.

«Локомотиву» надо выигрывать каждый матч. Понятно, руководство ставит задачи для себя и для клуба, но мы как спортсмены должны идти от игре к игре здесь и сейчас. Ты на ней зациклен — и всё, а мечтать о чём-то не стоит. У нас цель – выигрывать каждую игру, а дальше посмотрим», — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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