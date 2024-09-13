Воробьёв: капитан «Волгаря» говорил: «Не могу тебя понять — ты такой загадочный»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своём характере.

«Я по характеру такой человек, что во всём ищу оптимизм. Редко бывает, что я грущу. Могу, конечно, но другие никогда не поймут, что я о чём-то переживаю или мне тоскливо. На мне будут видеть только улыбку. Рома Локтионов, капитан «Волгаря», мне говорил: «Ты второй год в команде, а я смотрю на тебя и понять не могу. Ты такой загадочный». А я отвечаю: «Да, братан, такой я и есть», — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

ФК «Локомотив» и ФК «Оренбург» в июне текущего года договорились о трансфере центрального нападающего Дмитрия Воробьёва. Длительность действия договора железнодорожников с 26-летним футболистом составляет три года.