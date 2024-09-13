Ибрагимовичем недовольны в «Милане» из-за гомофобного видео с блогером — La Repubblica

Растёт напряжённость в отношениях между Златаном Ибрагимовичем и владельцами «Милана». Об этом сообщил Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Одной из причин стало участие Ибрагимовича в детском гомофобном ролике с блогером IShowSpeed под названием «Первый, кто пошевелится, — гей*». Отмечается, что видео вызвало раздражение владельцев «Милана». Кроме этого, Ибрагимович отомстил своему бывшему товарищу по команде Иньяцио Абате, который не позволил его сыну Максимилиану дебютировать в Примавере в прошлом сезоне. Абате возглавил «Тернану» в Серии С, и, как только он покинул клуб прошлым летом, Ибрагимович перевёл его отца, тренера вратарей Беньямино, из Примаверы в женскую команду, а затем уволил его.

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